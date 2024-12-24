Ликвидация бизнеса

Организацию, которая год не сдает отчеты, исключат из ЕГРЮЛ

Юрлицо, которое в течение последних 12 месяцев не сдавало налоговую отчетность и не осуществляло операций по банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность.

Об этом напоминает Минфин в письме от 30.10.2024 № 03-12-13/105976.

Такую организацию исключают из ЕГРЮЛ.

Кроме того, исключение из ЕГРЮЛ также может быть в таких случаях:

  • невозможность ликвидации юрлица ввиду отсутствия средств на расходы для ликвидации, и невозможность возложить эти расходы на его учредителей;

  • наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (в течение более чем 6 месяцев);

  • решение арбитражного суда о возвращении заявления о признании должника банкротом в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов;

  • наличие оснований, предусмотренных антиотмывочным законом № 115-ФЗ.

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