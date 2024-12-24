Организацию, которая год не сдает отчеты, исключат из ЕГРЮЛ

Об этом напоминает Минфин в письме от 30.10.2024 № 03-12-13/105976.
Такую организацию исключают из ЕГРЮЛ.
Кроме того, исключение из ЕГРЮЛ также может быть в таких случаях:
невозможность ликвидации юрлица ввиду отсутствия средств на расходы для ликвидации, и невозможность возложить эти расходы на его учредителей;
наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (в течение более чем 6 месяцев);
решение арбитражного суда о возвращении заявления о признании должника банкротом в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов;
наличие оснований, предусмотренных антиотмывочным законом № 115-ФЗ.
Комментарии1
это конечно хорошо, но меня смущает: "невозможность возложить эти расходы на его учредителей"