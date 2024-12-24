Организацию, которая год не сдает отчеты, исключат из ЕГРЮЛ

Юрлицо, которое в течение последних 12 месяцев не сдавало налоговую отчетность и не осуществляло операций по банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность.

Об этом напоминает Минфин в письме от 30.10.2024 № 03-12-13/105976.

Такую организацию исключают из ЕГРЮЛ.

Кроме того, исключение из ЕГРЮЛ также может быть в таких случаях: