📄 С 1 января 2025 — новая форма справки о сальдо ЕНС

Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987@ утвердил новую форму справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета (ЕНС) и ее электронный формат.

Приказ дополнил форму следующими пунктами:

отрицательное сальдо по госпошлине, в отношении уплаты которой арбитражным судом выдан исполнительный документ;

отрицательное сальдо в части задолженности, приостановленной в связи с введением банкротства;

отрицательное сальдо в части задолженности по наступившим срокам графика платежей мирового соглашения.

Также в новой форме справки есть пункты, расширяющие сведения по начисленным пеням при уплате налогов:

дата начала/окончания исчисления пеней;

количество дней просрочки уплаты;

сумма начисленных пеней за период;

сумма итогового сальдо по пеням и др.

Приказ вступил в силу с 1 января 2025 года. Прежняя форма справки из приказа ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1128@ утратила силу.