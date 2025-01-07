📄 С 1 января 2025 — новая форма справки о сальдо ЕНС

Приказ дополнил форму следующими пунктами:
отрицательное сальдо по госпошлине, в отношении уплаты которой арбитражным судом выдан исполнительный документ;
отрицательное сальдо в части задолженности, приостановленной в связи с введением банкротства;
отрицательное сальдо в части задолженности по наступившим срокам графика платежей мирового соглашения.
Также в новой форме справки есть пункты, расширяющие сведения по начисленным пеням при уплате налогов:
дата начала/окончания исчисления пеней;
количество дней просрочки уплаты;
сумма начисленных пеней за период;
сумма итогового сальдо по пеням и др.
Приказ вступил в силу с 1 января 2025 года. Прежняя форма справки из приказа ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1128@ утратила силу.
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