Власти повысили таможенные сборы

С 2025 года меняются ставки таможенных сборов при проведении таможенных операций, связанных с выпуском товаров.

Федеральная таможенная служба напоминает, что с 1 января 2025 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 28.11.2024 № 1637, которое предусматривает индексацию в сторону увеличения ставок таможенных сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров.

Постановлением также уменьшено максимальное пороговое значение общей таможенной стоимости товаров, в отношении которых таможенные сборы уплачиваются по максимальной ставке в 30 тыс. рублей. Порог снижен с 10 до 7 млн рублей.