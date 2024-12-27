⚡️ Итоги дня: Apple удаляет приложения VPN-сервисов, ФАС проверит цены на хлеб, масло и картофель, а каждый пятый житель страны жалуется на новогодние салюты

Роскачество разрабатывает стандарты на семейный отдых и путешествия с питомцами, работу над ними планируется завершить в 2025 году.

Каршеринговый сервис «Делимобиль» ввел возможность выкупа автомобилей после длительной аренды. Цена формируется посредством деления на регулярные платежи в течение трех, четырех или пяти лет на выбор покупателя.

Большинство россиян предпочитают вкладывать деньги в недвижимость. Наиболее предпочтительные способы для вложения свободных средств для россиян — это вклады (43%) и недвижимость (41%). Также респонденты выбирают золото (28%), акции (17%), облигации (13%), иностранную валюту (11%).

ФАС проверит торговые сети из-за роста цен на масло, хлеб и картофель. Служба запросила у поставщиков и крупнейших торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», «Дикси» и «Ашан» данные о логистике, которые влияют на цены.

Объем бронирований российских отелей по итогам 2024 года вырос более чем на 17%, а на долю внутреннего туризма уже приходится 75% гостиничных заказов.

Студент украл товаров на 60 млн рублей из пункта выдачи заказов в Подмосковье. Он взял ПВЗ в аренду, отключил камеры и опустошил склад. Полиция задержала нарушителя.

Компания Apple начала удалять из российского сегмента App Store приложения VPN-сервисов и подкасты некоторых СМИ, чтобы соответствовать требованиям национального законодательства РФ.

Российская компания разработала камеры с ИИ, которые будут следить за пациентами в реанимации в режиме 24/7. Система может распознавать выполнение протокола за уходом пациентов, предотвращать падения с койки.

Жители России 31 декабря смогут наблюдать астрономическое явление Черная Луна, или второе новолуние — когда спутник Земли полностью исчезнет из поля зрения.