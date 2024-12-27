ФНС выпустила больше 5 млн сертификатов КЭП

За все время работы Удостоверяющий центр ФНС выпустил свыше 13,7 млн сертификатов для ИП и компаний.

В 2024 году компании и ИП получили больше 5 млн квалифицированных сертификатов электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС.

Удостоверяющий центр (УЦ) работает с июля 2021 года. За это время специалисты выпустили свыше 13,7 млн сертификатов КЭП. Его можно получить лично в территориальных налоговых органах, в офисах доверенных лиц УЦ, а также дистанционно — через Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом сказано на сайте ФНС.

Перевыпустить сертификат предприниматели могут в личном кабинете юрлица или ИП на сайте ФНС. Это могут сделать только те, кто раньше получал КЭП в Удостоверяющем центре или у его доверенных лиц.