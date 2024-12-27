Установлено, кто принимает решения о предоставлении недр в новых регионах

Президент подписал федеральный конституционный закон от 26.12.2024 № 5-ФКЗ о порядке предоставления права пользования участками недр в ДНР, ЛНР, Луганской и Херсонской областях.

Согласно этому ФКЗ, право пользования участками недр, расположенными на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области России предоставляют организациям без проведения аукционов на основании решений, принятых в порядке, на условиях и с учетом особенностей предоставления такого права, установленных Правительством РФ.

А именно, решения принимают:

орган госвласти нового региона – в отношении участков недр местного значения;

федеральный орган управления госфондом недр (Роснедра) или его территориальный орган – в отношении участков недр, не имеющими статус недр местного значения.

Закон вступил в силу с 26 декабря 2024 года.