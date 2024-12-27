Установлено, кто принимает решения о предоставлении недр в новых регионах

Согласно этому ФКЗ, право пользования участками недр, расположенными на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области России предоставляют организациям без проведения аукционов на основании решений, принятых в порядке, на условиях и с учетом особенностей предоставления такого права, установленных Правительством РФ.
А именно, решения принимают:
орган госвласти нового региона – в отношении участков недр местного значения;
федеральный орган управления госфондом недр (Роснедра) или его территориальный орган – в отношении участков недр, не имеющими статус недр местного значения.
Закон вступил в силу с 26 декабря 2024 года.
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