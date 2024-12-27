Ozon переезжает с Кипра в Калининградскую область

Ozon перерегистрируется в САР на острове Октябрьский и будет называться МКПАО «Озон».

Акционеры компании Ozon приняли решение сменить юрисдикцию. Компания перерегистрируется в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.

Юридическое лицо получит статус международной компании и будет называться МКПАО «Озон». Редомициляцию завершат до конца 2025 года.

«Редомициляция снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции», — сказано на сайте Ozon.

Торги ценными бумагами компании приостановят не более чем на несколько недель — чтобы перевести депозитарные расписки в акции. Их смогут покупать все инвесторы.