Россиянам хватит одной зарплаты на новогоднее путешествие

Брать кредит на новогодний отдых будут только 3% россиян. Чтобы отправиться в путешествие, большинство потратит одну зарплату.

В поездку на новогодние праздники отправятся 44% россиян, из них 57% рассказали, что на это им хватит одной зарплаты.

29% накопили на путешествие через вклады 29%, оплатят отдых кредитной картой 9%, потребительский кредит оформят 3%, а 2% займут средства у друзей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование Почта Банка.

В ближайшие регионы РФ поедут 41%, в пригород отправятся 39%, на море — 11%, в горы — 6%, а уедут за границу 3%. Гостить у родственников будут 44% участников опроса, номер в отеле забронировали 16%, арендовали дом или квартиру 11%.

66% россиян потратят на путешествие до 50 тыс. рублей на человека, заплатить до 100 тыс. рублей готовы 19%, а свыше 100 тыс. — 15%.