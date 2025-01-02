ИП не дождались патентов от налоговой

Не позднее 16 декабря нужно было подать заявление на применение патента с 2025 года. Многие ИП сделали это в срок и даже с запасом по времени, но патентов не дождались.

«Подавали заявление на патент через личный кабинет 12 декабря 2024 года. Есть уведомление, что принято сотрудником налоговой. Есть уведомление, что нужно оплатить 1/3 в 2025 году, но нет самого патента, как это было ранее. В итоге мне выдан патент?» — спрашивает предприниматель в чате ФНС.

Случай не единичный. Некоторые подавали заявление еще в первых числах декабря, но в ЛК патента до сих пор нет. Пользователи советуют съездить в налоговую лично и получить распечатанный документ там. Но придется ждать первого рабочего дня.

ФНС накануне праздников сообщила, что с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года во время праздничных и выходных дней прием налогоплательщиков осуществляться не будет.