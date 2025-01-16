Ниже порога бедности живет больше 12 млн человек. Росстат назвал регион-антилидер

В 2023 году 12,2 млн человек в России жили за границей бедности: они получали меньше 14 339 рублей. Самый высокий уровень бедности в Ингушетии, он составляет 27%.

Росстат опубликовал информацию об уровне бедности населения в 2023 году. Согласно второй оценке, он составил 8,3%, тогда как при первой оценке показатель был 8,5%.

По каждому году ведомство дает четыре оценки уровня бедности: предварительную, первую, вторую и окончательную. Итоговый показатель за 2023 год опубликуют только в апреле 2025 года.

С доходами ниже границы бедности в 2023 году жили 12,2 млн человек. Наименьший уровень бедности в Ямало-Ненецком автономном округе — 3,6%, а самый высокий — в Ингушетии, где 27% населения имеет низкие доходы. Об этом сказано на сайте Росстата.

В 2023 году границу бедности определили в 14 339 рублей. Медианное значение среднего дохода по России в тот период составило 40,1 тыс. рублей.