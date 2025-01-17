Пострадавшие в Белгородской области получат еще 240 млн рублей

Выделенные правительством деньги пойдут на единовременную материальную и финансовую помощь пострадавшим жителям Белгородской области.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 16 января 2025 года № 28-р. Согласно документу, на выплаты пострадавшим в Белгородской области направят дополнительные 240 млн рублей.

«Решение позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости», — сказано на сайте кабмина.

В 2024 году из резервного фонда правительства на помощь Белгородской области направили около 1,5 млрд рублей.