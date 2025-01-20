❌ Долгосрочные сбережения не дотянули до плановых показателей

В 2024 году россияне заключили 2,9 млн договоров с негосударственными пенсионными фондами по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Общий объем вложений с учетом софинансирования и перевода пенсионных накоплений составил 216 млрд рублей.

Владимир Путин поставил перед кабмином задачу привлечь в ПДС не меньше 250 млрд рублей в 2024 году и не менее 1% ВВП в 2026 году. Об этом пишет «Интерфакс».

Программа долгосрочных сбережений начала работать с 2024 года. Ее участники в течение 10 лет могут получать государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год, а также налоговый вычет. Он зависит от суммы вложенных средств.