ФАС направила запросы крупнейшим производителям упаковки продуктов питания

Антимонопольная служба изучит данные о стоимости картонной упаковки для куриных яиц и поваренной соли, комбинированной упаковки для молочной продукции, пищевой и кашированной фольги, гофрокартона, а также жиростойкой пищевой бумаги.

ФАС запросила сведения о производстве и реализации продукции, себестоимости, а также подробные пояснения относительно ценообразования. Ведомство проанализирует полученную информацию и оценит влияние стоимости упаковки на стоимость продукции для конечного потребителя.

В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа ФАС примет соответствующие меры реагирования, предупреждает ведомство.

Служба контролирует ценообразование на социально значимые продукты на всех этапах товаропроводящей цепочки.

Ранее ФАС инициировала анализ обоснованности оптово-отпускных цен производителей ряда продовольственных товаров, анализ ценообразования на социально значимые продукты в крупнейших торговых сетях, а также анализ влияния логистических затрат на конечную стоимость продукции.