ФАС: в 2024 году 820 цен на лекарства снижены в среднем на 16%

Этого удалось достичь за счет приведения заявленных на регистрацию или ранее зарегистрированных цен в соответствие с требованиями законодательства.

Преимущественно к ним относятся снижение цен препаратов относительно референтных стран и цен дженериков (аналоги) относительно оригинальных лекарственных препаратов.

Всего в 2024 году ФАС провела экономический анализ 11 176 цен производителей на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП, более 600 международных непатентованных наименований — МНН). Это на 57% больше, чем в 2023 году. Из них согласовано 10 257, в том числе 1 283 цены (107 МНН) — для устранения рисков дефицита препаратов.

ФАС утверждает, что проводимый экономический анализ и согласование заявленных производителями цен на препараты из перечня ЖНВЛП обеспечивают их ценовую и ассортиментную доступность для граждан.