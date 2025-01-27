Где строится мало жилья, будут особые условия по ипотеке

По итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей Владимир Путин поручил кабмину с учетом ранее данных поручений установить в рамках льготной ипотечной программы для семей с детьми особые условия предоставления ипотеки. А именно — будет возможность получения такого кредита (займа) при наличии детей в возрасте до 6 лет включительно под не более 6% годовых в течение всего срока кредитования.

Правило касается покупки на вторичном рынке готового жилья, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство идет в недостаточном объеме. Для этого разработают и установят критерии определения соответствующих населенных пунктов.

Доклад по этому предложению кабмин должен сделать до 15 апреля 2025 года.