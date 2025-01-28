Последний поток по прежним ценам стартует 1 февраля! Успейте купить курсы выгодно

Выбирайте обновленные курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» по прошлогодней стоимости — в феврале поднимаем цены! Скорее занимайте места. Обучение стартует уже 1 февраля.

С 1 января 2025 года в работе бухгалтера произошло много изменений — выросли налоговые ставки и стандартный налоговый вычет на детей, изменились правила расчета страховых взносов, зарплаты, появились новые формы деклараций по налогу на прибыль, на имущество и УСН. Поэтому мы обновили наши курсы повышения квалификации и профподготовки и записали дополнительные уроки, которые будут очень полезны уже сейчас для сдачи отчетности за 2024 год.

Поторопитесь — только до среды, 29 января, вы можете купить курсы по прошлогодним ценам. Обучение начнется 1 февраля.

Выбирайте курсы и скорее занимайте места.

Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы узнаете, как выбрать выгодную ставку НДС на УСН, какие льготы положены упрощенцам в 2025 году и как ими воспользоваться. Разберетесь в правилах заполнения новой декларации, сможете легко проходить проверки налоговой и работать без ошибок и штрафов.

Вы отработаете все полученные знания на актуальных задачах 2025 года.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 75% до 29 января: 7 900 рублей вместо 31 700 рублей.

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Вы узнаете, как вести учет при переходе с УСН на ОСНО, научитесь вести учет аренды и интеллектуальной собственности, сможете применять ПБУ 18/02 и составлять отчетность без ошибок.

После обучения вы сможете с легкостью вести налоговый учет доходов и расходов организации, формировать налоговую базу, рассчитывать налог на прибыль и заполнять по нему декларацию.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 57% до 29 января: 6 900 рублей вместо 15 900 рублей.

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В обновленной программе мы подробно разбираем расчет и уплату НДС на УСН, учим заполнять новую декларацию по актуальным шаблонам. Также в курсе есть много полезной и свежей информации для компаний на ОСНО.

Вы научитесь по-новому вести книги покупок и продаж, сможете выбрать выгодную ставку НДС и применять льготы.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 73% до 29 января: 6 900 рублей вместо 26 000 рублей.

Обучение начнется 1 февраля.

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С 1 января 2025 года бухгалтеры уже по-новому рассчитывают НДФЛ, зарплату и вычеты по налогу. Чтобы вам было проще адаптироваться к переменам, мы обновили программу курса и добавили туда информацию по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов, лимитам и расчетам больничных на 2025 год.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Оцените формат обучения и качество материала на бесплатном уроке.

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