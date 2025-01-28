⚡️ Итоги дня: россияне скупают магические товары, «М.Видео» могут продать Промсвязьбанку, а в Британии закрылся паб — он работал 460 лет

Суд запретил размещать героев шоу «Наша Russia» на сайте по оказанию строительно-ремонтных услуг «ALT ремонт». За показ образов Равшана и Джамшута его владелец должен выплатить ТНТ 1 млн рублей.

Руководство «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о продаже компании «Промсвязьбанку» (ПСБ). Стоимость сети может оцениваться в 300 млрд рублей с учетом ее товарных активов.

«2ГИС» добавил оплату общественного транспорта в приложении с помощью привязанной банковской карты. Пока что такой проект тестируют в Костроме, но потом распространят на другие города.

Роскомнадзор выписал свыше 35 млрд рублей штрафов иностранным сайтам за нарушение российского законодательства. В 2024 году было начислено почти 100 млн рублей штрафов. Сейчас ведомству удалось взыскать только 30% от общей суммы.

Доля российских брендов на маркетплейсах достигла 70%. Продажи российских брендов одежды, обуви и аксессуаров росли в 2024 году в два раза быстрее, чем зарубежных. На долю отечественных продавцов и брендов пришлось 35,8% оборота категории fashion.

Спрос на магические атрибуты в России вырос на 34% за год. Самым дорогим товаром стал шаманский бубен, его средняя цена — 4,1 тыс. рублей, спрос на него увеличился почти вдвое, а средняя стоимость покупки — на 25%. Также спрос на стеклянные шары увеличился на 146%, на биолокационные рамки — на 93%.

В Минцифры предлагают оформлять карты болельщика (FanID) во всех МФЦ страны. Сейчас возможность подтвердить личность и подать заявление на карту болельщика можно в МФЦ нескольких регионов — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской, Воронежской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Сахалинской областях, Татарстане, Дагестане.