Досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков в 2025 году

В феврале 2025 года истекает трехлетний период допустимого неиспользования товарного знака при ведении деятельности на территории России, после его истечения станет возможно прекращение правовой охраны таких товарных знаков.

Многие иностранные компании «ушли» с российского рынка в период с февраля 2022 года, сохранив при этом правовую охрану принадлежащих им товарных знаков.

В соответствии с ГК РФ, при неиспользовании товарного знака правообладателем в течение 3 лет, у заинтересованных лиц возникает возможность потребовать досрочно прекратить его правовую охрану (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

Следовательно, заинтересованные лица на территории России могут добиться прекращения правовой охраны товарных знаков «ушедших» иностранных компаний.