Досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков в 2025 году

Многие иностранные компании «ушли» с российского рынка в период с февраля 2022 года, сохранив при этом правовую охрану принадлежащих им товарных знаков.
В соответствии с ГК РФ, при неиспользовании товарного знака правообладателем в течение 3 лет, у заинтересованных лиц возникает возможность потребовать досрочно прекратить его правовую охрану (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).
Следовательно, заинтересованные лица на территории России могут добиться прекращения правовой охраны товарных знаков «ушедших» иностранных компаний.
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