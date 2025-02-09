💉 В паспорте можно сделать отметку об ИНН и группе крови

В паспорте могут стоять не только отметки, обязательные из МВД, но и дополнительные.

В паспорте есть отметки, которые проставляет МВД. Например, о регистрации, браке или ранее выданных паспортах. Еще есть отметки, которые можно сделать в других ведомствах. Они уже по желанию и бесплатно. Это:

штамп с ИНН — в налоговой инспекции, которая ведет прием граждан;

штамп с группой крови и резус-фактором — поликлинике по месту прикрепления или на станции переливания крови.

Самостоятельно эти отметки делать нельзя, предупреждает портал Госуслуг.

Штампы с ИНН и группой крови проставляются на 18-19 страницах паспорта строго в указанных ведомствах. Если эти отметки сделаны собственноручно или на других страницах, паспорт становится недействительным.