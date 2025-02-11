💌 У нас новая акция для влюбленных в бухгалтерию! Курсы со скидками до 82%

Любовь — это не слова, а поступки. Мы это знаем, поэтому запускаем новую романтическую акцию. До 14 февраля включительно вы можете купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками до 82%. Скорей занимайте места — старт потока 15 февраля.

Делать подарки всегда очень приятно, поэтому мы с огромным удовольствием запускаем новую акцию для тех, кто по уши влюблен в свою профессию. До 14 февраля включительно вы можете купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками до 82%. Порадуйте себя и любимых новыми возможностями!

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Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

На нашем новом курсе профессиональной переподготовки вы узнаете, как выбрать выгодную ставку НДС на УСН, какие льготы положены упрощенцам в 2025 году и как ими воспользоваться. Разберетесь в правилах заполнения новой декларации, сможете легко проходить проверки налоговой и работать без ошибок и штрафов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас идет ранняя запись на обучение. Успейте купить курс по специальной цене, которая действует только для учеников первого потока!

Обучение начнется 21 февраля.

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Вы узнаете, как вести учет аренды и интеллектуальной собственности, сможете с легкостью вести налоговый учет доходов и расходов организации, формировать налоговую базу, рассчитывать налог на прибыль. В обновленной программе есть актуальная форма декларации по налогу на прибыль, а также пошаговый пример ее заполнения.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 50% до до 14 февраля: 7 900 рублей вместо 15 900 рублей.

Обучение начнется 15 февраля.

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В обновленной программе мы подробно разбираем расчет и уплату НДС на УСН, учим заполнять новую декларацию по актуальным шаблонам. Также в курсе есть много полезной и свежей информации для компаний на ОСНО.

Вы научитесь по-новому вести книги покупок и продаж, сможете выбрать выгодную ставку НДС и применять льготы.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 70% до до 14 февраля: 7 900 рублей вместо 26 000 рублей.

Обучение начнется 15 февраля.

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На курсе вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ по новым ставкам, считать повышенный налог на прибыль, земельный налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.

Вы получите практические навыки по заполнению новых деклараций по НДС, налогу на имущество и на прибыль, сможете составлять сложные отчеты, которые требует ФНС и СФР в 2025 году.

Цена со скидкой 76% до до 14 февраля: 6 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Обучение начнется 15 февраля.

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