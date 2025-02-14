⚡️ Итоги дня: акции «Газпрома» подорожали на 22%, у «Яндекса» появились собственные планшеты, в Москве показали, как будет выглядеть Ленинградский вокзал

В Москве показали проект реконструкции Ленинградского вокзала. Работы завершат в конце 2025 — начале 2026 года.

Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах в 2024 году увеличился на 25,4% — до 75,9 трлн рублей. Это максимальный рост за 14 лет.

Минимальная стоимость букетов в торговых сетях начинается от 418,99 рубля. За эту сумму можно приобрести букет из пяти кустовых роз. Бюджетный микс-букет обойдется в 869,9 рубля — это композиция из кустовых роз и гермини.

Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум.

Женщина в Москве продала новорожденную дочь за тысячу долларов, ей грозит статья о торговле людьми, сообщили в прокуратуре.

Красноярец купил в интернете фальшивые водительские права и уже через несколько часов попытался обменять их на настоящие в ГИБДД. В полиции сообщили, что 53-летний мужчина хотел поменять водительское удостоверение одной из бывших союзных республик на российский образец.

Акции «Газпрома» подорожали на 22% за два дня. Максимальная цена на акцию 13 февраля достигла 175,19 руб., что на 13,32% больше по сравнению с предыдущей сессией.

Спрос на покупку аэрогрилей в России в преддверии Дня святого Валентина вырос более чем в 24 раза. Также к празднику почти в 10 раз вырос спрос на аксессуары для консолей. А продажи компьютеров Apple подскочили более чем в 1,5 раза.

Нарушения выявлены в 30 торговых точках сети «Светофор» в Красноярском крае. В магазинах продавалась продукция с истекшим сроком годности, без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов.

Сервис «Самокат» начнет тестировать доставку продуктов дронами. Эксперты считают, что это может стать выгодным в местах со сложной географией или при росте зарплат курьеров.

«Яндекс Фабрика» выпустила планшеты собственного бренда. В первую линейку планшетов вошли модели с диагональю 10,4 дюйма и 11 дюймов.