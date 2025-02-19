Как в балансе отражать долги и переплату по налогам на ЕНС

Но для баланса и отчета о движении денежных средств по нормам бухстандартов (в том числе ФСБУ 4/2023) надо обособленно от других налогов формировать показатели задолженности (переплаты) по налогу на прибыль и (фрагментарно) НДС.
В этой связи в фонде «НРБУ «БМЦ» подготовили проект рекомендации «ЕНС».
Предложение такое:
Организация может показать в балансе и пояснениях к нему общую свернутую сумму задолженности/переплаты по всем налогам, расчеты по которым идут через ЕНС.
Организация может показать в отчете о движении денежных средств и пояснениях к нему общую сумму платежа по всем налогам, расчеты по которым идут через ЕНС, в составе денежных потоков от текущих операций.
Вместо применения пунктов 1 и 2 Рекомендации организация может определять условные показатели задолженности/переплаты и платежей по отдельным видам налогов, расчеты по которым идут через ЕНС, исходя из самостоятельно установленного обоснованного принципа, который раскрывается в бухотчетности.
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