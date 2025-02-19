Как в балансе отражать долги и переплату по налогам на ЕНС

С 2023 года организации потеряли возможность соотносить средства на ЕНС и уплату налогов с конкретными видами налогов. Этим распределением теперь занимается ФНС.

Но для баланса и отчета о движении денежных средств по нормам бухстандартов (в том числе ФСБУ 4/2023) надо обособленно от других налогов формировать показатели задолженности (переплаты) по налогу на прибыль и (фрагментарно) НДС.

В этой связи в фонде «НРБУ «БМЦ» подготовили проект рекомендации «ЕНС».

Предложение такое:

Организация может показать в балансе и пояснениях к нему общую свернутую сумму задолженности/переплаты по всем налогам, расчеты по которым идут через ЕНС. Организация может показать в отчете о движении денежных средств и пояснениях к нему общую сумму платежа по всем налогам, расчеты по которым идут через ЕНС, в составе денежных потоков от текущих операций. Вместо применения пунктов 1 и 2 Рекомендации организация может определять условные показатели задолженности/переплаты и платежей по отдельным видам налогов, расчеты по которым идут через ЕНС, исходя из самостоятельно установленного обоснованного принципа, который раскрывается в бухотчетности.