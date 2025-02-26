Нельзя отменить заявлением зачет, если на ЕНС сумму в резерв инспекция поставила в счет налогового уведомления

ФНС спросили, может ли физическое лицо подать заявление об отмене зачета, если налоговый орган сам зарезервировал сумму положительного сальдо ЕНС в счет исполнения налогового уведомления до наступления срока оплаты.

Отмена такого зачета по заявлению НК РФ не предусмотрена, утверждает ФНС.

При наличии у физлица уведомления, сумма, формирующая положительное сальдо его ЕНС, признается зачтенной в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате указанных в уведомлении налогов.

В случае уменьшения начисленных сумм отмена зачета произойдет автоматически (п. 8 ст. 78 НК).

Такое разъяснение ФНС дала в сервисе часто задаваемых вопросов на своем сайте.