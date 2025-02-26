Нельзя отменить заявлением зачет, если на ЕНС сумму в резерв инспекция поставила в счет налогового уведомления

Отмена такого зачета по заявлению НК РФ не предусмотрена, утверждает ФНС.
При наличии у физлица уведомления, сумма, формирующая положительное сальдо его ЕНС, признается зачтенной в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате указанных в уведомлении налогов.
В случае уменьшения начисленных сумм отмена зачета произойдет автоматически (п. 8 ст. 78 НК).
Такое разъяснение ФНС дала в сервисе часто задаваемых вопросов на своем сайте.
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