Многодетным хотят давать льготные кредиты на открытие бизнеса

На базе существующих мер поддержки малого и среднего бизнеса могут создать новую программу для многодетных предпринимателей. Они смогут оформлять льготные кредиты по ставке 5% годовых.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину установить для многодетных родителей льготные кредиты на развитие малого бизнеса.

Такую программу можно реализовать на базе уже существующих видов поддержки для малого и среднего бизнеса, где установлены пониженные ставки кредитования на инвестиционные и иные цели. Об этом пишет ТАСС.

Яна Лантратова предлагает многодетным предпринимателям давать займы по ставке 5% годовых, если значение ключевой ставки ЦБ свыше 10%. Ожидается, что эта мера позволит поддержать многодетные семьи, которые хотят открыть свой бизнес. В перспективе это «может заложить тренд на многодетность у предпринимателей России».