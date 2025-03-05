С 10 марта станет меньше товаров для параллельного импорта

Это закрепил приказ Минпромторга от 05.07.2024 № 3028.
Эфирные масла и резиноиды, косметические и туалетные средства. В эту группу добавили новые исключения — Dolce & Gabbana, BVLGARY, Stellary, The Saem и Missoni.
Изделия из кожи — параллельный импорт разрешили только для ограниченного списка брендов — Adidas, Air Jordan, ASOS, Balenciaga, Giorgio Armani, GIVENCHY, Christian Dior и Christian Louboutin.
Предметы одежды и принадлежности к ней. Раньше можно было ввозить продукцию большинства брендов, теперь список сократили до нескольких позиций. Среди них ─ Stone Island, Stradivarius, TOPSHOP, OYSHO и Paco Rabanne.
Это значит, что компаниям и ИП, которые ввозят и продают в РФ зарубежную продукцию, придется пересмотреть ассортимент. Если товарного знака нет в перечне или он входит в исключения, для ввоза нужно получить разрешение правообладателя, уточняет сообщество поставщиков на маркетплейсы.
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