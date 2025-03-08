👫 Перед 8 Марта увеличивается количество платежей на сервисах знакомств

В первую неделю марта транзакций здесь совершают на 23% больше по сравнению со средними показателями февраля. Средний чек остался на уровне прошлого года и составляет 440 рублей.

При этом количество платежей на дейтинговых сервисах в предпраздничный период увеличивается от мужчин и сокращается от женщин. Таким образом, мужчины готовы дарить не только подарки, но и свое внимание.

Это выяснили аналитики МТС Банка, результаты есть у «Клерка». Анализ собственных данных показал рост платежей на сервисах знакомств, а самые популярные развлечения на 8 марта – концерты, музеи и зоопарки.

Из развлечений на 8 марта большой популярностью пользуются походы на концерты – количество транзакций здесь на 37% больше, чем в среднем в феврале. Средний чек за год здесь вырос на 38% — до 1 460 рублей.

На втором месте – музеи и выставки: билеты в них покупают на 35% чаще, средняя стоимость 2 080 рублей – на 41% больше прошлого года.

В топ-5 развлечений также входят аквариумы и зоопарки, бары и театры – рост транзакций на 31%, 24% и 22% соответственно. Средние чеки везде выросли: в аквариумах и зоопарках на 13% до 1 850 рублей, в барах на 5% до 1 080 рублей, а в театрах на 13% до 3 700 рублей.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале-марте 2024-2025 годов.