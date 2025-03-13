🔥 «Клерк» начинает VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025»! Вас ждут топовые эксперты и актуальные темы

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — самое важное событие для бухгалтеров и бизнеса этой весной: отчетность, бухучет по новым правилам и последние изменения по налогам.
Эксперты объяснят, как на практике работает налоговая реформа, как правильно сдать квартальную и годовую отчетность, а также получите ответы на любые вопросы по легальной оптимизации налогов.
Мы начинаем бухгалтерскую конференцию в 10:00! Вы еще успеваете подключиться онлайн.
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