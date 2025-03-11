Если в годовом отчете изменений нет, а пояснительную записку поправили, ее сдают вместе с годовым отчетом

До 31 марта включительно организациям необходимо представить в налоговую (ГИРБО) обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год в электронном виде.

Это требование установлено федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

Годовая бухгалтерская отчетность включает в себя:

для коммерческих организаций – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним;

для некоммерческих – бух. баланс, отчет о целевом использовании средств и приложения к ним.

Пояснительная записка — неотъемлемая часть годовой отчетности. При внесении изменений в нее или в годовой отчет обновленные документы подают в составе общего пакета документов в виде корректировки.

УФНС уточняет: если в формах годовой отчетности изменений не было, пояснительную записку представляют вместе с годовым отчетом в качестве корректировки.

Если отчетность подлежит обязательному аудиту, нужно также представить аудиторское заключение — одновременно с годовым отчетом или в течение 10 рабочих дней после даты заключения, но не позднее 31.12.2025.

Если сданный годовой отчет не пройдет проверку на контрольные соотношения, организация получит уведомление с кодом ошибки через оператора ЭДО. Тогда может представить скорректированную отчетность, при этом ранее поданная будет загружена в ГИРБО.

Подготовить отчетность в электронном виде можно в бесплатной программе от ФНС «Налогоплательщик ЮЛ».