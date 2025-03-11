Если в годовом отчете изменений нет, а пояснительную записку поправили, ее сдают вместе с годовым отчетом

Это требование установлено федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».
Годовая бухгалтерская отчетность включает в себя:
для коммерческих организаций – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним;
для некоммерческих – бух. баланс, отчет о целевом использовании средств и приложения к ним.
Пояснительная записка — неотъемлемая часть годовой отчетности. При внесении изменений в нее или в годовой отчет обновленные документы подают в составе общего пакета документов в виде корректировки.
УФНС уточняет: если в формах годовой отчетности изменений не было, пояснительную записку представляют вместе с годовым отчетом в качестве корректировки.
Если отчетность подлежит обязательному аудиту, нужно также представить аудиторское заключение — одновременно с годовым отчетом или в течение 10 рабочих дней после даты заключения, но не позднее 31.12.2025.
Если сданный годовой отчет не пройдет проверку на контрольные соотношения, организация получит уведомление с кодом ошибки через оператора ЭДО. Тогда может представить скорректированную отчетность, при этом ранее поданная будет загружена в ГИРБО.
Подготовить отчетность в электронном виде можно в бесплатной программе от ФНС «Налогоплательщик ЮЛ».
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