Новый онлайн-курс по воинскому учету специально к весеннему призыву!

В марте 2025 года в силу вступает сразу несколько нововведений по воинскому учету, чтобы вы успели разобраться в изменениях, повторить правила 2024 года и правильно настроить 1С:ЗУП, мы записали практический онлайн-курс «Воинский учет в 1С:ЗУП». Вы научитесь грамотно вести учет в программе, поможете компании избежать больших штрафов и проблем с военкоматом.

Наступила весна, а значит, не за горами весенний призыв. Чтобы вы вели воинский учет в 2025 году без стресса и ошибок, мы записали новый практический онлайн-курс «Воинский учет в 1С:ЗУП». В программе курса самая актуальная информация, а также подробные инструкции по ведению учета непосредственно в 1С. Вы сразу отработаете все полученные знания на практике, чтобы потом без ошибок заполнять карточки № 10 и № 18, составлять внутреннюю аналитику и проводить сверку документов с военкоматом.

Наш курс ― это мастер-класс для кадровиков и бухгалтеров, которым нужно быстро разобраться в теме воинского учета, научиться заполнять документы и обезопасить себя и бизнес от огромных штрафов.

Вы разберетесь в изменениях в законодательстве и научитесь выполнять все необходимые операции по ведению учета в 1С:ЗУП. Мы подробно разберем функции ПО, которые пригодятся вам в решении обязательных задач. Вы сможете работать без ошибок, за которые в 2025 году компания может получить штраф до 500 тыс. рублей.

После обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по выгодной цене за 5 900 рублей вместо 9 900 рублей.

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