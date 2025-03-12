Ипотека

Глава Совфеда: правили семейной ипотеки нужно пересмотреть

По мнению Валентины Матвиенко, льготная семейная ипотека не повышает рождаемость. Такие кредиты сделают доступными только для многодетных.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нужно изменить правила, по которым семьи смогут получать льготную ипотеку.

«Льготная семейная ипотека — мера очень важная, но ее реализацию считаю некорректной <…> Надо выдавать льготную семейную ипотеку, на которую государство тратит большие средства, только по месту жительства, только по месту регистрации», — сказала Валентина Матвиенко.

Также она добавила, что сейчас льготные кредиты для семей не повышают рождаемость. Власти собираются ограничить поддержку и направить ресурсы на помощь семьям с тремя и более детьми.

наталья коновалова
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