Глава Совфеда: правили семейной ипотеки нужно пересмотреть

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нужно изменить правила, по которым семьи смогут получать льготную ипотеку.
«Льготная семейная ипотека — мера очень важная, но ее реализацию считаю некорректной <…> Надо выдавать льготную семейную ипотеку, на которую государство тратит большие средства, только по месту жительства, только по месту регистрации», — сказала Валентина Матвиенко.
Также она добавила, что сейчас льготные кредиты для семей не повышают рождаемость. Власти собираются ограничить поддержку и направить ресурсы на помощь семьям с тремя и более детьми.
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