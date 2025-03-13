Нельзя сдать на бумаге заключительную бухотчетность за присоединенное юрлицо, даже если в программе нет нужного функционала

ФНС спросили: как сдать заключительную бухгалтерскую отчетность за присоединенную организацию от имени правопреемника. Сложность возникла с заполнением ИНН и КПП: бухгалтер утверждает, что программа 1С не имеет такой возможности. Соответственно, примут ли отчетность на бумажном носителе?

В чате ФНС представители ведомства ответили, что обязательный экземпляр отчетности и аудиторское заключение о ней подаются в налоговый орган через сайт ФНС или по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО.

И представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумаге не предусмотрено.

То есть исключений нет. Поэтому бухгалтеру придется как-то выкручиваться.