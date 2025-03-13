Нельзя сдать на бумаге заключительную бухотчетность за присоединенное юрлицо, даже если в программе нет нужного функционала

ФНС спросили: как сдать заключительную бухгалтерскую отчетность за присоединенную организацию от имени правопреемника. Сложность возникла с заполнением ИНН и КПП: бухгалтер утверждает, что программа 1С не имеет такой возможности. Соответственно, примут ли отчетность на бумажном носителе?
В чате ФНС представители ведомства ответили, что обязательный экземпляр отчетности и аудиторское заключение о ней подаются в налоговый орган через сайт ФНС или по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО.
И представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумаге не предусмотрено.
То есть исключений нет. Поэтому бухгалтеру придется как-то выкручиваться.
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Комментарии4
"Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность представляют только на бумаге."
"И представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумаге не предусмотрено."
как понять?
У меня сейчас аналогичная ситуация: 28.02.25 зарегистрировано присоединение к нам другой организации, которая не успела сдать годовую отчетность за 2024 год.
В статье ссылка на ответ ФНС в чате:
Но ни через сайт ФНС, ни по ТКС сдать баланс невозможно, так как ФНС отзывает сертификат КЭП руководителя ликвидированной организации одновременно с внесением записи о ликвидации в ЕГРЮЛ! А правопреемник не может сдать за ликвидированную, так как формат бухгалтерской отчетности - в отличие от налоговой - не предусматривает сдачу этой отчетности за другую организацию. Я задала вопрос оператору ЭДО, и он предложил купить тариф (за 20 тысяч), по которому можно целый год сдавать отчетность за еще 4 организации. Получается, что сдача одного-единственного отчета за присоединенную организацию обойдется нам в 20 тысяч...
Вот сижу и размышляю: то ли заплатить оператору 20 тысяч и сдать бух. отчетность, то ли наобум отправить ее письмом в налоговую (понять бы ещё, в какую - свою или предшественника?) с пояснением о невозможности сдачи по ТКС, то ли вообще не сдавать - ведь ликвидированная (пусть даже и в связи с присоединением к другой) организация уже не является экономическим субъектом...
А кабинет организаций, которую присоеденили, на налог ру ещё работат?
Конечно, нет... При попытке входа система сообщает, что нет действующих сертификатов - сертификат КЭП отозван 28.02.25