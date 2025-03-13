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Бухгалтерская отчетность

Нельзя сдать на бумаге заключительную бухотчетность за присоединенное юрлицо, даже если в программе нет нужного функционала

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность представляют только на бумаге.

ФНС спросили: как сдать заключительную бухгалтерскую отчетность за присоединенную организацию от имени правопреемника. Сложность возникла с заполнением ИНН и КПП: бухгалтер утверждает, что программа 1С не имеет такой возможности. Соответственно, примут ли отчетность на бумажном носителе?

В чате ФНС представители ведомства ответили, что обязательный экземпляр отчетности и аудиторское заключение о ней подаются в налоговый орган через сайт ФНС или по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО.

И представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумаге не предусмотрено.

То есть исключений нет. Поэтому бухгалтеру придется как-то выкручиваться.

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Комментарии

4
  • реалистка66

    "Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность представляют только на бумаге."

    "И представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумаге не предусмотрено."

    как понять?

  • У меня сейчас аналогичная ситуация: 28.02.25 зарегистрировано присоединение к нам другой организации, которая не успела сдать годовую отчетность за 2024 год.

    В статье ссылка на ответ ФНС в чате:

    Обязательный экземпляр отчетности и аудиторское заключение о ней представляются экономическим субъектом в налоговый орган через официальный сайт ФНС России или по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

    Но ни через сайт ФНС, ни по ТКС сдать баланс невозможно, так как ФНС отзывает сертификат КЭП руководителя ликвидированной организации одновременно с внесением записи о ликвидации в ЕГРЮЛ! А правопреемник не может сдать за ликвидированную, так как формат бухгалтерской отчетности - в отличие от налоговой - не предусматривает сдачу этой отчетности за другую организацию. Я задала вопрос оператору ЭДО, и он предложил купить тариф (за 20 тысяч), по которому можно целый год сдавать отчетность за еще 4 организации. Получается, что сдача одного-единственного отчета за присоединенную организацию обойдется нам в 20 тысяч...

    Вот сижу и размышляю: то ли заплатить оператору 20 тысяч и сдать бух. отчетность, то ли наобум отправить ее письмом в налоговую (понять бы ещё, в какую - свою или предшественника?) с пояснением о невозможности сдачи по ТКС, то ли вообще не сдавать - ведь ликвидированная (пусть даже и в связи с присоединением к другой) организация уже не является экономическим субъектом...

    • OlgaBSh

      А кабинет организаций, которую присоеденили, на налог ру ещё работат?

      • Конечно, нет... При попытке входа система сообщает, что нет действующих сертификатов - сертификат КЭП отозван 28.02.25