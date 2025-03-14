Статформу ОО-2 дополнили новыми критериями. Срок сдачи сохранился

В ежегодную статистическую отчетность школ внесены правки: теперь каждое здание необходимо указывать отдельно, а данные о питании учеников детализированы.

К 1 апреля 2025 года образовательные организации подадут статистические данные по скорректированной форме ОО-2. Изменения коснулись структуры раздела о материально-технической базе: в подразделе 1.1 теперь требуется отдельно указывать каждое здание учреждения. Критерий «материал стен» из документа исключен.

Уточнения также затронули раздел о финансово-экономической деятельности. Согласно новым требованиям, в графе 4 подраздела 1.4 необходимо отразить количество учеников начальных классов, получающих бесплатное горячее питание за счет федеральных субсидий. При этом в справке 4 по строке 07 указываются только льготники.

Изменения утверждены приказом Росстата от 10.03.2025 № 114.

Срок сдачи отчета остался прежним — не позднее 1 апреля.