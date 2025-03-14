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Декларация по налогу на имущество

Арбитражный суд встал на сторону компании в споре об уточненке по налогу на имущество с ошибкой в ОКТМО

Арбитражный суд отменил решение УФНС, отказавшего компании в приеме уточненных деклараций по налогу на имущество из-за ошибки в коде ОКТМО. Поводом для спора стали изменения в структуре УФНС после реорганизации региональных налоговых органов.

Компания подала первоначальные декларации в инспекции по разным кодам ОКТМО. После реорганизации налоговых органов она направила уточненные отчеты в УФНС с одним кодом, так как корректировка касались одного объекта недвижимости. Управление отказалось принимать документы, потребовав указать все коды, которые фигурировали в первичных декларациях.

Первая инстанция поддержала УФНС, указав, что налогоплательщик имел право внести исправления, но не сделал этого. Однако апелляционный суд не согласился с выводами.

Судьи подчеркнули: налоговое законодательство не содержит норм, позволяющих отклонять декларации из-за ошибки в ОКТМО. По мнению арбитража, изложенному в решении № 19АП-5964/2024 от 31.01.2025 по делу № А08-13041/2023, УФНС могло самостоятельно устранить неточность в рамках камеральной проверки.

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Ольга Ульянова
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