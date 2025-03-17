❗ ФАС призвала крупные торговые сети ограничить наценки на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба предложила крупнейшим торговым сетям присоединиться к добровольному ограничению наценок на социально значимые продукты питания.

Соответствующее обращение направлено компаниям, ранее не поддержавшим инициативу. Информация об этом размещена на официальном ресурсе ФАС.

Служба совместно с другими госорганами ведет работу по привлечению производителей, ретейлеров и отраслевых объединений к фиксации цен на востребованные продовольственные товары. Особое внимание уделяется взаимодействию с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) для вовлечения новых участников.

При положительном решении торговые сети должны представить в ФАС перечень товаров, по которым будут действовать ограничения.

Ведомство подчеркивает, что такие меры не только повышают доступность продуктов для граждан, но и усиливают конкурентоспособность самих ретейлеров.