ЦОК МК 20.03 (1) Мобильный
Социальная поддержка

❗ ФАС призвала крупные торговые сети ограничить наценки на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба предложила крупнейшим торговым сетям присоединиться к добровольному ограничению наценок на социально значимые продукты питания.

Соответствующее обращение направлено компаниям, ранее не поддержавшим инициативу. Информация об этом размещена на официальном ресурсе ФАС.

Служба совместно с другими госорганами ведет работу по привлечению производителей, ретейлеров и отраслевых объединений к фиксации цен на востребованные продовольственные товары. Особое внимание уделяется взаимодействию с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) для вовлечения новых участников.

При положительном решении торговые сети должны представить в ФАС перечень товаров, по которым будут действовать ограничения.

Ведомство подчеркивает, что такие меры не только повышают доступность продуктов для граждан, но и усиливают конкурентоспособность самих ретейлеров.

Егор Зинченко
Законопроекты

Первый закон об ИИ в СНГ: Новый этап для технологий

В январе 2025 года Республика Казахстан приняла уникальный закон, регулирующий общественные отношения в сфере искусственного интеллекта. Это первый подобный закон в СНГ, который задаёт правовые рамки для использования ИИ, обеспечения его прозрачности и безопасности, а также стимулирования инвестиций и инноваций.

Начать дискуссию