❌ Переставить инкассо на другой расчетный счет нельзя

В своем телеграм-чате представители ФНС ответили, что внести изменения в заявление о возврате в части реквизитов счета нельзя.
Если сумма налога к возврату будет не подтверждена на основании ранее поданного заявления, она отобразится на ЕНС.
ФНС предложила вариант действий: после этого можно направить с новыми реквизитами заявление о распоряжении путем возврата суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС (КНД 1112542).
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