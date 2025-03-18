❌ Переставить инкассо на другой расчетный счет нельзя

В своем телеграм-чате представители ФНС ответили, что внести изменения в заявление о возврате в части реквизитов счета нельзя.

Если сумма налога к возврату будет не подтверждена на основании ранее поданного заявления, она отобразится на ЕНС.

ФНС предложила вариант действий: после этого можно направить с новыми реквизитами заявление о распоряжении путем возврата суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС (КНД 1112542).