НКО не обязаны всегда применять стандарт учета запасов

Некоммерческие организации могут не применять ФСБУ 5/2019 «Запасы», если ресурсы используются для управленческих нужд.

Освобождение от применения норм стандарта допустимо только в случаях, когда потребление запасов напрямую увеличивает расходы на содержание аппарата управления НКО. Во всех остальных ситуациях учет должен вестись в соответствии с общими требованиями ФСБУ 5/2019.

Такая позиция изложена Минфином в письме от 01.11.2024 № 07-01-09/107420.