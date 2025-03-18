НКО не обязаны всегда применять стандарт учета запасов

Освобождение от применения норм стандарта допустимо только в случаях, когда потребление запасов напрямую увеличивает расходы на содержание аппарата управления НКО. Во всех остальных ситуациях учет должен вестись в соответствии с общими требованиями ФСБУ 5/2019.
Такая позиция изложена Минфином в письме от 01.11.2024 № 07-01-09/107420.
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