Сальдо ЕНС в личном кабинете может не сходиться с сальдо ЕНС в бухучете

Корректировка сальдо — временное решение. Для предотвращения повторных расхождений необходимо проверить учетные операции, сверки с налоговой и актуальность поданных деклараций.

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Бухгалтерам, столкнувшимся с расхождением сальдо единого налогового счета (ЕНС) в своем учете и личном кабинете ФНС, можно скорректировать разницу через списание на счет 91. Это зависит от типа расхождения: при долге сумма отражается в расходах, при переплате — в доходах.

Ключевым этапом остается поиск причины несоответствия. Ошибка может быть как в бухгалтерских данных компании, так и в системе ИФНС, а также в некорректно поданных отчетах.

До выяснения обстоятельств сумму необходимо перенести на счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

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