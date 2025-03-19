👏 Новый рекорд на «Клерке»: 18 марта эксперты дали 119 консультаций

В сервисе «Клерк.Консультации» вчера, 18 марта, профессиональные эксперты предоставили 119 консультаций по индивидуальным запросам бухгалтеров, владельцев бизнеса.

У нас очередной рекорд: 119 вопросов в консультациях обработали эксперты. Идем дальше к новым рекордам.

Вообще в базе сервиса «Клерк.Консультации» — более 20 тыс. решенных вопросов бухгалтеров и ответов на разные темы.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.