👏 Новый рекорд на «Клерке»: 18 марта эксперты дали 119 консультаций

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Комментарии2
Кто молодцы?
Мы (то есть эксперты) молодцы!!!
Хотя и некоторые вопросы были, скажем, не особенно сложными.
МОЛОДЦЫ!!!