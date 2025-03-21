Соцфонд получил новые полномочия по пенсиям

Федеральный закон от 20.03.2025 № 39-ФЗ предусматривает возможность передачи Фонду пенсионного и социального страхования (СФР) полномочий по установлению и выплате указанной доплаты.
Это будет происходить на основании соглашений между СФР и высшим исполнительным органом региона. В том числе если доплата идет за счет бюджета субъекта РФ.
При этом порядок осуществления территориальными органами СФР этой доплаты определит Правительство РФ.
Закон начнет действовать с 1 января 2026 года.
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