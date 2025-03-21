Соцфонд получил новые полномочия по пенсиям

20 марта Президент подписал закон, направленный на оптимизацию межведомственного взаимодействия при установлении пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии.

Федеральный закон от 20.03.2025 № 39-ФЗ предусматривает возможность передачи Фонду пенсионного и социального страхования (СФР) полномочий по установлению и выплате указанной доплаты.

Это будет происходить на основании соглашений между СФР и высшим исполнительным органом региона. В том числе если доплата идет за счет бюджета субъекта РФ.

При этом порядок осуществления территориальными органами СФР этой доплаты определит Правительство РФ.

Закон начнет действовать с 1 января 2026 года.