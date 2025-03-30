Спрос на генеральную уборку вырос на 11%

За год клининговые услуги стали пользоваться большим спросом. 35% заказчиков ищут тех, кто срочно проведет генеральную уборку.

С февраля 2024 года спрос россиян на услуги по проведению генеральной уборки подскочил на 11%. Особой популярностью пользуется ее срочное выполнение.

35% пользователей хотят, чтобы клинер сделал уборку срочно, подсчитали аналитики сервиса «Авито Услуги».

«По данным "Авито Услуг", спрос на генеральную уборку в России вырос на 11% за год, что свидетельствует о возрастающей популярности услуги в целом. Поэтому все актуальнее становится развитие цифровых решений в этой сфере», — сказано в исследовании.

Пользователи могут установить срочность выполнения заказа при поиске клининговой компании или мастера для уборки. Каждый день 7% от общего числа исполнителей готовы согласиться и принять заказ на срочную уборку.