В 2026 году изменятся правила регистрации компаний и ИП в налоговой

Компаниям, ИП и физлицам больше не будут выдавать свидетельства и уведомления о постановке на учет в налоговом органе.

ФНС хочет изменить порядок постановки на учет и снятия с учета компаний, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, которые не являются ИП. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Налоговики планируют отказаться от свидетельств и уведомлений о постановке на учет в налоговом органе. Вместо этих документов подтверждением будет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Ожидается, что новый порядок начнет действовать с 1 января 2026 года.