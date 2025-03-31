«Эвотор» заработал в 2024 году 17 млрд рублей

Российская компания «Эвотор», специализирующаяся на производстве оборудования и ПО для торговых точек, завершила 2024 год с выручкой в 16,9 млрд рублей.

Как стало известно CNews, это на 12,78% выше показателя 2023 года, когда выручка составила 15 млрд рублей.

Ранее, в 2022 году, рост был еще более стремительным — на 29,4%, до 11,2 млрд рублей.

На фоне роста бизнеса увеличилось и число сотрудников компании: с 583 человек в начале 2024 года до 644 к его окончанию.