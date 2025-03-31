«Эвотор» заработал в 2024 году 17 млрд рублей

Как стало известно CNews, это на 12,78% выше показателя 2023 года, когда выручка составила 15 млрд рублей.
Ранее, в 2022 году, рост был еще более стремительным — на 29,4%, до 11,2 млрд рублей.
На фоне роста бизнеса увеличилось и число сотрудников компании: с 583 человек в начале 2024 года до 644 к его окончанию.
«Эвотор» работает на российском рынке с 2016 года, когда выпустила первую отечественную «умную» онлайн-кассу на Android. С тех пор компания активно развивает собственную технологическую экосистему для автоматизации торговли. По данным на январь 2025 года, в стране активировано более 1,2 млн устройств «Эвотора».
В линейку продуктов входят онлайн-кассы, сканеры, пин-пады и другое кассовое оборудование, используемое малыми и средними бизнесами по всей России.
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