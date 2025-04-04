❌ В ближайшее время ФТС перестанет принимать документы по старым форматам

Решением Коллегии ЕЭК № 26 от 26.03.2024 изменены даты вступления в силу ряда документов, указанных в приложении № 1 к данному решению. Так, с 1 апреля 2025 года начали действовать:
новая форма транзитной декларации и порядок ее заполнения;
новая структура и формат транзитной декларации;
новая структура и формат декларации на товары и ее корректировки;
изменения в структуру и формат декларации таможенной стоимости;
изменения в порядок заполнения декларации на товары;
изменения в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным, автомобильным, воздушным и ж/д транспортом соответственно;
изменения в классификаторы, используемые для заполнения таможенных деклараций;
изменения в порядок заполнения, структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары.
Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
Также ФТС предупредила участников ВЭД, что в ближайшее время поддержка старого альбома форматов электронных форм (версия 5.24.0) документов будет прекращена.
При этом конкретный срок не называется.
Сейчас при информационном обмене между ФТС и участниками ВЭД фиксируются ошибки, поскольку не все участники обмена подают сведения в новом формате.
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