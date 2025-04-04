❌ В ближайшее время ФТС перестанет принимать документы по старым форматам

С 1 апреля 2025 года вступил в силу ряд решений Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Решением Коллегии ЕЭК № 26 от 26.03.2024 изменены даты вступления в силу ряда документов, указанных в приложении № 1 к данному решению. Так, с 1 апреля 2025 года начали действовать:

новая форма транзитной декларации и порядок ее заполнения;

новая структура и формат транзитной декларации;

новая структура и формат декларации на товары и ее корректировки;

изменения в структуру и формат декларации таможенной стоимости;

изменения в порядок заполнения декларации на товары;

изменения в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным, автомобильным, воздушным и ж/д транспортом соответственно;

изменения в классификаторы, используемые для заполнения таможенных деклараций;

изменения в порядок заполнения, структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары.

Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Также ФТС предупредила участников ВЭД, что в ближайшее время поддержка старого альбома форматов электронных форм (версия 5.24.0) документов будет прекращена.

При этом конкретный срок не называется.

Сейчас при информационном обмене между ФТС и участниками ВЭД фиксируются ошибки, поскольку не все участники обмена подают сведения в новом формате.