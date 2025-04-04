Налоговые поступления из новых регионов выросли на 70%

В новых регионах 193 тысячи налогоплательщиков. За 2024 год они перевели в бюджет на 70% больше денег, чем в 2023 году.

В 2024 году налоговые поступления из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выросли на 70% по сравнению с результатами 2023 года.

«Хороший беспрецедентный рост, обусловленный, наверное, <...> началом раскачивания экономики новых регионов», — сказал заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев.

По итогам 2024 года в бюджетную систему поступило налогов на 348,8 млрд рублей. По состоянию на 1 апреля 2025 года показатель уже добрался до отметки в 77,8 млрд.

Сейчас в новых регионах зарегистрированы свыше 193 тыс. налогоплательщиков, из них больше половины ведут электронный документооборот. Основной доход приносят предприятия оптовой и розничной торговли, а также производственные и добывающие компании.