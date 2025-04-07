Путин подписал закон о запрете навязывать допуслуги

Продавцы смогут оказывать дополнительные услуги и продавать сопутствующие товары только после письменного согласия клиента.

С 1 сентября 2025 года начнет действовать закон от 07.04.2025 № 69-ФЗ, который запретит продавцам навязывать клиентам дополнительные услуги. Документ подписал Президент Владимир Путин.

Компании по-прежнему смогут оказывать допуслуги и продавать дополнительные товары, но только с письменного согласия потребителя. В договорах им запретят автоматические проставлять «галочки», а также формулировать предложения, которые уже подразумевают согласие клиента.

Если продавец нарушит закон, клиент вправе вернуть стоимость дополнительных товаров, работ или услуг, если они были оплачены. Такое требование продавец должен исполнить в течение трех дней с момента получения заявления.