⚡️ Итоги дня: искусственный интеллект научили подделывать чеки, «АвтоВАЗ» продает машины на маркетплейсе, а платежи по безналу составили 86%

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии2
ХОЧУ БЫТЬ БЕЛОЧКОЙ. Правда, 150000*5+75000=825000. Где остальные возьмут?
Представляю, как воодушевил их пример администрации других регионов...