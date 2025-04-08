⚡️ Итоги дня: искусственный интеллект научили подделывать чеки, «АвтоВАЗ» продает машины на маркетплейсе, а платежи по безналу составили 86%

«АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей на Яндекс Маркете. Пользователи смогут приобрести Lada Granta, модели семейства Vesta, внедорожники Niva Travel и Niva Legend, флагман Aura, а также универсал и фургон Largus.

Искусственный интеллект научился подделывать чеки. Новейшая генеративная нейросеть GPT-4o от OpenAI демонстрирует значительный прогресс в создании текста, встроенного непосредственно в изображения. Помимо имитации финансовых операций, усовершенствованная функция создает возможности для подделки официальных бумаг, таких как налоговые декларации, банковские выписки, удостоверения личности и свидетельства о рождении.

Конфликт собственников «Ароматного мира» завершился разделением бизнеса. Павел Задорин, владевший 62,5% акций, вышел из капитала компании.

ЦБ зафиксировал троекратный рост вложений россиян в криптовалюту, с 18 тыс. рублей в 2022 году до 45 тыс. в 2024 году. Средний размер вложений в криптовалюты за три года снизился с 245 до 189 тыс.

Доля безналичных платежей в России достигла 86%, об этом объявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Санкции не повлияли на функционирование платежной системы, а доля платежей по безналичному расчету выросла.

Власти Сургута потратят 805 тыс. рублей на кормушки для белок. На эти деньги построят пять домиков-кормушек стоимостью 150 тыс. каждый. Еще в 75 тыс. обойдется их доставка и установка в парке.

Мобильный оператор МТС добровольно выполнит предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Это должно произойти не позднее 30 июня 2025 года.

Власти Якутии сделают проезд по мосту через Лену платным для грузовых машин. Для легковых автомобилей проезд будет бесплатным.

Спрос на туры в Абхазию вырос на 10% после возобновления авиасообщения. Абхазия остается бюджетным направлением: средняя стоимость тура — 147 тыс. руб. (+20% год к году), а ночь в отеле — 6,2 тыс. руб. (+5%).