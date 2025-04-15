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Учет у ИП на ОСНО

ИП на ОСНО ошибки в уведомлениях на авансы по НДФЛ исправляют в зависимости от реквизита

До 25 апреля 2025 года включительно индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, а также нотариусы, адвокаты со своими кабинетами, арбитражные управляющие и другие специалисты частной практики должны сдать за 1 квартал 2025 уведомление об исчисленных суммах авансовых платежей по НДФЛ.

Сумму аванса на ЕНП они определяют исходя из ставки налога, фактически полученных доходов, профессиональных и стандартных налоговых вычетов.

С 2025 года изменился срок уплаты авансов — теперь не позднее 28-го числа первого месяца, идущего за отчетным кварталом. За 1 квартал 2025 оплатить нужно не позднее 28 апреля (понедельник).

Также с 1 января 2025 по доходам от предпринимательской деятельности действует пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ — от 13% до 22%.

При этом сроки подачи и форма уведомления не изменились, обращает внимание УФНС.

Обязательные реквизиты уведомления — КПП, код по ОКТМО, КБК, сумма аванса по НДФЛ, отчетный период (21/04 — при уплате по итогам 1 квартала 2025).

Если в уведомлении обнаружены ошибки, нужно подать новое, отразив в нем правильные данные:

Ситуация

Решение

Необходимо изменить сумму

  1. Создать новое уведомление.

  2. Повторно указать КПП, КБК, ОКТМО, период.

  3. Указать корректную сумму.

Необходимо изменить иные реквизиты

  1. Создать новое уведомление.

  2. Повторно указать строчки с ошибкой — КПП, КБК, ОКТМО, период.

  3. В строке с суммой указать «0».

  4. В новой строке указать верные данные.

Доходы от предпринимательской деятельности включаются в основную налоговую базу по НДФЛ. Ее можно уменьшить на профессиональные и стандартные (в т. ч. за сдачу ГТО) вычеты.

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