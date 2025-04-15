ИП на ОСНО ошибки в уведомлениях на авансы по НДФЛ исправляют в зависимости от реквизита

До 25 апреля 2025 года включительно индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, а также нотариусы, адвокаты со своими кабинетами, арбитражные управляющие и другие специалисты частной практики должны сдать за 1 квартал 2025 уведомление об исчисленных суммах авансовых платежей по НДФЛ.

Сумму аванса на ЕНП они определяют исходя из ставки налога, фактически полученных доходов, профессиональных и стандартных налоговых вычетов.

С 2025 года изменился срок уплаты авансов — теперь не позднее 28-го числа первого месяца, идущего за отчетным кварталом. За 1 квартал 2025 оплатить нужно не позднее 28 апреля (понедельник).

Также с 1 января 2025 по доходам от предпринимательской деятельности действует пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ — от 13% до 22%.

При этом сроки подачи и форма уведомления не изменились, обращает внимание УФНС.

Обязательные реквизиты уведомления — КПП, код по ОКТМО, КБК, сумма аванса по НДФЛ, отчетный период (21/04 — при уплате по итогам 1 квартала 2025).

Если в уведомлении обнаружены ошибки, нужно подать новое, отразив в нем правильные данные:

Ситуация Решение Необходимо изменить сумму Создать новое уведомление. Повторно указать КПП, КБК, ОКТМО, период. Указать корректную сумму. Необходимо изменить иные реквизиты Создать новое уведомление. Повторно указать строчки с ошибкой — КПП, КБК, ОКТМО, период. В строке с суммой указать «0». В новой строке указать верные данные.

Доходы от предпринимательской деятельности включаются в основную налоговую базу по НДФЛ. Ее можно уменьшить на профессиональные и стандартные (в т. ч. за сдачу ГТО) вычеты.

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