🎙 Как исправить ошибки в годовой отчетности в 2025 году

В конце марта бухгалтеры сдали годовую отчетность за 2024 год. Скоро от налоговиков начнут сыпаться требования уточниться, эксперт расскажет, как к ним подготовится.

Исправление ошибок — процедура, которую приходится проводить даже самому опытному бухгалтеру. Если вы нашли ошибки в отчетности после сдачи в налоговую, нужно скорректировать показатели и подать исправленную отчетность не позднее 31 июля. У нас еще много времени, все успеем!

С исправлением ошибок в отчетности поможет Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА, директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит» и спикер Клерк.Конференции.

Свои вопросы эксперту вы можете задать в комментариях, а на следующей неделе Анна Тертелева опубликует видео-ответы в нашем канале Клерк.Премиум. Задавайте вопросы и подписывайтесь!