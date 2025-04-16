⚡️ Итоги дня: «Яндекс» купит фирму по доставке Boxberry, смартфоны на Android станут автоматически перезагружаться, Газпром будет выпускать холодильники на заводе Bosch

«Яндекс» объявил о покупке службы доставки Boxberry. Эта сделка призвана расширить клиентскую базу Яндекса и увеличить географию логистических сервисов и решений для электронной коммерции.

Мировое производство вина в 2024 году достигло рекордно низкого уровня — всего 226 млн гектолитров, это минимум с 1961 года. Основными причинами такого снижения стали экстремальные погодные условия, включая жару, засуху и другие непредсказуемые явления.

Каршеринг «Ситидрайв» впервые вышел в прибыль в 2024 году. Чистая прибыль составила 1,9 млрд рублей при выручке по РСБУ в 25 млрд.

На Земле началась аномальная магнитная буря, она с перерывами продлится до утра 17 апреля. Магнитную бурю вызвал удар двух «огромных» солнечных протуберанцев по магнитосфере.

Президент России Владимир Путин призвал отказаться от дополнительных комиссий банков по ипотеке. Он отметил, что даже те семьи, которые имеют право на льготную ипотеку, часто отказываются от нее из-за дополнительных комиссий в размере 5–10%, которые банки взимают сверх базовых условий.

В 2025 году рынок железнодорожных контейнерных перевозок вырастет на 7,6% — до 8,5 млн TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).

Бренд Rutube объединит Premier, Yappy и еще несколько IT-компаний. Консолидация цифрового блока Газпром-Медиа Холдинга произойдет до конца 2025 года. Ожидается, что это повысит вовлеченность пользователей за счет расширения библиотеки контента разного формата и тематик.

Газпром собирается запустить производство холодильников и стиральных машин на заводах Bosch в Санкт-Петербурге. Эта иностранная компания ушла с российского рынка, но если Bosch вернется, то завод снова перейдет под его управление.

Российский автомобильный рынок могут покинуть до десяти китайских брендов на фоне низких продаж. Это касается автомобилей Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

Стоимость золота обновила исторический максимум. Июньский фьючерс на золото подорожал на 1,88% — до 3 301,4 долларов за тройскую унцию.

В БАДе для похудения «Молекула» нашли наркотическое вещество сибутрамин. Его применяют в медицине для лечения ожирения, продажа без рецепта запрещена, однако «Молекулу» покупают в интернете.

С февраля 2024 по январь 2025-го розничные продажи чая упали на 3%. Чай — единственная категория горячих напитков с отрицательной динамикой. В первом квартале 2025-го спрос на него снизился на 5%: черный чай — на 4%, зеленый — на 6%.

Google выпустила обновление — смартфон будет автоматически перезагружаться, если им не пользоваться в течение трех дней. После этого система запросит пароль. Перезагрузка переводит смартфон в состояние «до первой разблокировки» (BFU), при котором данные лучше зашифрованы и получить доступ к ним сложнее.