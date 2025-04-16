Возражения против предстоящего исключения из ЕГРЮЛ можно подавать в свободной форме

Форма возражения в налоговый орган против предстоящего исключения юридического лица из ЕГРЮЛ действующими нормативными правовыми актами не установлена.

Такие возражения заинтересованные лица могут представить в свободной письменной форме и приложить документы, подтверждающих обоснованность возражений, сказано специалистами ФНС в телеграм-чате ведомства.

Есть утвержденная ФНС форма № Р38001 возражений. Но она касается несогласия с изменениями в устав или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ. Это заявление выступает для налоговиков основанием для проверке достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ.

Поэтому можно направить в налоговую простое письмо с возражениями против исключения из ЕГРЮЛ юрлица.

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